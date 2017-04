Bom dia,

Esta foi mais uma semana fortemente marcada pelos acontecimentos na banca nacional, com a agitação (e venda) no Novo Banco e a assembleia geral no Montepio em destaque. O Relatório Anual de Segurança Interna, o 'chamado' aeroporto Cristiano Ronaldo, a entrevista à mãe de António Costa, o perfil de um dos mais importante gestores nacionais no mundo e uma reflexão sobre as 'fake news' são outros dos meus destaques de hoje.

1. A esperança média de vida em Portugal vai ganhar dez anos até 2080, revelam as projeções do INE.

Estavam a dar os primeiros passos quando terminou a Primeira Guerra Mundial e tinham pouco mais de 20 anos quando viram rebentar a Segunda. Nasceram num país sem eletricidade e já tinham atingido a meia-idade quando assistiram ao homem chegar à Lua na televisão. Viveram os 48 anos de ditadura e levam quase 43 de democracia. Assistiram à criação da União Europeia e ainda estão vivos para ver o Reino Unido partir. Em Portugal há 4287 portugueses com pelo menos um século de vida. O número mais do que duplicou em cinco anos e vai aumentar cinco vezes até 2080. Nessa altura, serão quase 22 mil os portugueses centenários. Um tema essencial para se perceber um dos grandes problemas do século.



2. Esquerda dá mais direitos a inquilinos

Despejos mais difíceis, indemnizações mais avultadas e aumento da duração normal dos contratos de dois para cinco anos são algumas das alterações à Lei das Rendas acertadas entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda para reforçar os direitos dos inquilinos. O Expresso sabe que o acordo entre os três partidos, que prevê ainda a manutenção até 2025 do congelamento de rendas para os mais carenciados, foi alcançado quinta-feira na reunião do Grupo de Trabalho da Habitação. As medidas vão ser aprovadas no Parlamento já na próxima semana. Se quer alugar casa, se é senhorio, se se interessa pelo tema, não deixe de ler o artigo.

3. Autárquicas: Calma! O adversário é o outro

Enquanto Fernando Medina finge que a guerra não é com ele (o atual presidente só formaliza a recandidatura a Lisboa em cima do verão, o que diz muito sobre a forma como lê as sondagens que o dão vencedor), Teresa Leal Coelho e Assunção Cristas, do PSD e CDS, estão no terreno a viver um teste tramado. Não podem assumir que apenas se batem pelo segundo lugar (negá-lo-ão até ao fim); têm de provar, com diagnósticos assertivos e soluções sedutoras, que o seu adversário se chama mesmo Medina; e (difícil!) têm de resistir à tentação de se tornarem a dupla que mais vai medir forças na capital.

4. Madeira: Costa pediu a PGR para arbitrar Ronaldo

O aeroporto do Funchal foi inaugurado como aeroporto Cristiano Ronaldo? Foi. E isso quer dizer que se chama efetivamente Cristiano Ronaldo? Bom, a verdade é que não. Confuso? Nós explicamos. É que, apesar da pompa e circunstância, juridicamente ainda não há definição sobre quem autoriza a alteração da denominação do aeroporto: se o Governo Regional da Madeira, como argumenta Miguel Albuquerque, ou o Governo da República, na linha, aliás, de um parecer da ANA. António Costa pediu ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, com caráter de urgência, para dissipar as dúvidas sobre se a alteração de denominação pode ser feita pelo Governo Regional da Madeira. O Governo é contra essa alteração. Pelos vistos a estátua não é o único motivo de polémica neste assunto...

5. Mudanças no IRS a caminho

Em entrevista, João Leão, Secretário de Estado do Orçamento, afirma que “Portugal deve sair do Défice Excessivo”, mostra-se otimista com os primeiros meses de 2017, mas não revela se o Governo irá aproveitar a aceleração da economia para baixar a meta do défice. Além disso, adianta que se estão a preparar alterações no IRS. Que alterações serão essas? De acordo com o que o Expresso apurou, podem passar pela diminuição do imposto pago por parte dos constribuintes dos escalões mais baixos e da classe média (pelo menos da definição de classe média usada pelo governo).Veremos se até outubro a promessa se mantém...